Diego Godín aún no entiende su salida del Inter: "Pregúntenle a Conte, estuvimos a un paso de ganar la Europa League"

El defensa uruguayo Diego Godín se desahogó tras salir del Inter de Milán y aseguró que su traspaso al Cagliari se debió a una decisión técnica del entrenador Antonio Conte.

El Faraón no entiende la determinación del DT italiano, pues considera que su temporada en elenco neroazzurri fue aceptable, pues se peleó hasta el final en dos campeonatos.

"Solo nos faltó ganar. Llegamos en el segundo puesto de la Serie A y en la final de la Europa League. Estuvimos a un paso de una temporada histórica, hacía 10 años que el equipo no disputaba una final europea", señaló en La Gazzetta dello Sport.

Sobre su salida, afirmó: "Debería preguntarle a Conte, Marotta y Ausilio. Fue decisión del entrenador. Yo tenía tres años de contrato".

De todas formas, dice estar contento en Cagliari: "Pepe Herrera, hace seis meses, me decía: 'Debes ir allí, es el sitio para ti, aman a los uruguayos'. Firmé por dos años, y si nos salvamos quiero respetarlos".

El defensa de la selección uruguaya también de su relación con Diego Simeone, quien fue su entrenador en Atlético de Madrid: "Al Cholo ya le puedo definir como un amigo. Me ha dado y enseñado mucho. Crecí con él".

Y sobre su hujo, que también juega en Cagliari, indicó: "Giovanni tiene mucha fuerza de voluntad y la actitud adecuada. Va a seguir mejorando en su carrera".

A su vez, tuvo palabras para Zlatan Ibrahimovic con quien protagonizó un encontrón durante esta temporada: "No me gustan los que me faltan al respeto. Con él nos divertimos: él me insultaba en su idioma, yo en el mío. Pero todo se queda en el campo".

En cuanto a su futuro, manifestó: "De momento, juego. Seguiré trabajando en el mundo del fútbol, podría decir en cualquier parte. Me veo en muchos papeles".

