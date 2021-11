Los malos resultados por los que atraviesa la selección de Uruguay en las Eliminatorias Sudamericanas hizo que tomarán la drástica decisión de sacar al histórico Óscar Washington Tabárez a falta de cuatro jornadas rumbo a Qatar 2022.

Luego de muchos años, habrá un nuevo rostro al mando de las decisiones técnicas la Celeste y eso ha causado un gran revuelo en los hinchas charrúas, quienes despiden a Tabárez tras ser el entrenador con más partidos en la historia de las selecciones nacionales con un total de 224 encuentros.

En esta ocasión, Gerardo Pelusso, quien tiene pasos por el fútbol chileno al mando de Universidad de Chile, Deportes Iquique, O'Higgins y Everton, dialogó con Blog Deportivo de Blu Radio sobre la salida de Óscar Washington Tabárez y expresó su tristeza por esta decisión.

“Estamos disfrutando de una velada preciosa, con mucha gente del fútbol y llegó esta noticia. Tengo una tristeza muy grande como técnico, como aficionado del fútbol, por tener un proceso que termine de esta manera, debió terminar de otra forma, inclusive hasta por encima de los resultados, entonces eso me apena muchísimo, no me da para analizar si estuvo bien o mal”, afirmó el ex entrenador uruguayo.

Además, resaltó el trabajo realizado por el Maestro al mando de la selección uruguaya. “Conviví 35 años con esa situación, estamos permanentemente con los resultados, pero creo que este proceso fue más allá. Si analizamos los años tampoco son los grandísimos resultados, son más las buenas actuaciones, pero se ganó en seriedad, delegaciones que se comportaban de la mejor manera, en 14 años no se supo de algo de indisciplina”, aseguró Pelusso.

Por último, sobre la posibilidad de tomar las riendas de la selección de Uruguay, Gerardo Pelusso fue tajante en su respuesta: “Yo me retiré hace 3 años, así que de ninguna manera”, aseguró el ex entrenador de la U.

