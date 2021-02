Rivaldo dispara contra France Football: "Si Barcelona pierde con PSG muchísimos hinchas dirán que Messi no estaba concentrado al 100%"

La polémica portada de la revista France Football con Lionel Messi vestido con la camiseta del PSG sigue dando que hablar y si ya Ronald Koeman alegó falta de respeto, en una onda similar se expresó Rivaldo.

Como embajador de Betfair, el brasileño aseguró que “es una portada muy incorrecta e irrespetuosa con el Barcelona, especialmente cuando apenas queda apenas una semana para que los dos se midan en la Champions. Y no sólo es irrespetuosa con el club, sino también con el propio Messi, que podría salir dañado de todo esto".

Rivaldo se pone en la situación de que el Barça quede eliminado con el PSG de la Champions League y que seguramente todos culparán a Messi.

“Imaginemos que el Barcelona pierde esta eliminatoria contra el PSG. Muchísimos hinchas e incluso puede que la prensa pueda argumentar que Messi no estaba al 100% comprometido con el equipo por todo esto del interés del PSG. La presión que va a tener Messi va a ser gigantesca", afirmó.

Agregando que “no sabemos si ya ha habido contactos entre Messi y el PSG, pero incluso si fuera verdad, yo creo que Messi siempre respetará al Barcelona y jugará dándolo todo, dando el 100% en cada partido mientras vista su camiseta”.

Para el final, el campeón del mundo reitera que "es una provocación innecesaria de 'France Football' y un claro error, porque es una publicación muy respetada en todo el mundo. No veo qué ganan con esto". Para el zurdo ex internacional brasileño, "lo que me enfada es el 'timing', es que esto se publique cuando no falta nada para este partido”.