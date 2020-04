Rematan histórica camiseta de Thierry Henry para combatir el coronavirus en Inglaterra

Todo ayuda. Es lo que pensó el galés Robbie Savage al subastar por internet una camiseta histórica de la leyenda del Arsenal Thierry Henry, elegido el mejor jugador extranjero de la Premier League.

Resulta que el galés jugaba en el Birmingham cuando enfrentó a los Gunners y el francés marcó justamente su gol número 100 ante ellos. Luego del partido Savage y Henry intercambiaron sus camisetas.

Lo curioso es que el atacante galo no tenía idea del valor sentimental de la prenda en ese momento, no tenía conciencia de los 100 goles (Al final lograría 228 en el Arsenal) y cuando lo recordó, ya era muy tarde y no pudo recuperarla en ese momento.

Lo lindo de la historia, es que hace muy poco Savage ofreció a Henry devolverle la prenda por el valor histórico de la misma, y entre ambos decidieron subastarla y que ese dinero fuera a parar al NHS.

Savage recibió 18.000 euros (Casi 17 millones de pesos) y los donó directamente al NHS, servicio sanitario público del Reino Unido con la idea de combatir el coronavirus.

¡Hermoso final!