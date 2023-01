El jugador belga volvió a jugar un partido con el Real Madrid por la Copa del Rey ante el humilde Cacereño, club de la tercera división española y ante quien el atacante no mostró la mejor figura.

No cabe dada que lo mejor de Eden Hazard ya quedó muy en el pasado. El atacante belga simplemente no ha podido repetir en el Real Madrid todo lo bueno que hizo en el Chelsea de Inglaterra, entrando de lleno en quizás uno de los peores fichajes del cuadro merengue en la historia.

Pese a su mal rendimiento, el delantero quiere seguir intentándolo en el cuadro español y vaya que oportunidades no le han faltado. Sin ir más lejos, ayer Hazard vio acción desde el arranque en el triunfo de 1-0 del Real Madrid por la Copa del Rey ante el humilde Cacereño, club de la tercera división española.

Lamentablemente el jugador volvió a decepcionar y fue sustituido a los 68’ para que ingrese el uruguayo Álvaro Rodríguez. Además, como si el destino jugará en contra de Hazard, el Madrid anotó el gol de la victoria apenas salió tras el tanto del brasileño Rodrygo.

Sin embargo, el mal rendimiento no fue lo único que destacó en el ex Chelsea, ya que tras el partido comenzó a recibir fuertes críticas por su estado físico al mostrar una pequeña barriga no apta para un deportista de alto rendimiento.

Mancuer91, reconocido streamer español, publicó en su Twitter una imagen del belga con el mensaje “el nivel de Hazard y su rendimiento es de auténtica vergüenza, no es digno de un jugador de élite. Dicho esto, espero que renueve con el Madrid”.

Las fotos que le juegan en contra a Hazard:

Tal vez fue un mal ángulo o de verdad Eden Hazard está con un estado físico que no está a la altura para lo que significa el Real Madrid. Lo cierto es que la historia del belga con el cuadro merengue, con este tipo de imágenes, está cada vez más cerca de llegar a su final.