Eden Hazard: "Si el Madrid me dice que tengo que irme, lo aceptaré"

Eden Hazard llegó como una de las máximas estrellas mundiales al Real Madrid para ocupar el espacio que había dejado Cristiano Ronaldo, cuando se marchó a la Juventus.

Pero en el equipo merengue no ha tenido buena suerte y tras múltiples lesiones ha perdido su lugar estelar, siendo relegado al banco de suplentes.

En entrevista a Marca aseguró que aún tiene motivación para volver a brillar como lo hizo en el Chelsea, pero que si el club le pide marcharse antes de que termine su contrato, lo aceptará.

"Tengo que demostrar a todos que puedo jugar al fútbol. La gente tiene dudas de lo que puedo hacer, pero yo no. En tres años no he tenido suerte", comenzó.

Sobre su continuidad, indicó: "En enero es imposible que me vaya, porque tengo familia y me gusta la ciudad. Pero en verano es posible. Tengo un año más de contrato y es decisión del club. Si me dicen 'Eden, gracias por los cuatro años, pero te tienes que ir', lo tengo que aceptar porque es normal. Pero a mí me gustaría jugar más, demostrar que puedo jugar, que soy un buen jugador".

"No creo que haya fallado. He jugado muchos partidos en diez años, siete en la Premier con muchas patadas. Puedes cambiar cosas en la vida, pero creo que muchas fueron por mala suerte", añadió.

Luego, afirmó: "Me pongo un 0 en la manera de jugar porque no juego, pero un 10 por cómo vivo este momento con el equipo. No juego, pero ser jugador del Real Madrid era mi sueño de pequeño. Quiero jugar en este club, con esta camiseta".

Al ser consultado si sigue motivado conel fútbol, aseguró: "Cuando no juego, es difícil ser feliz, pero si juego, claro. El fútbol es mi vida. Es muy difícil hablar cuando no juegas. Prefiero jugar y después hablar".

"Durante diez años, en el Chelsea jugué 500 partidos sin lesiones ni nada, y luego en dos años, todas estas lesiones. Es algo que no puedo explicar. La última lesión fue por una infección en la placa. Quise operarme antes, al final de la segunda temporada, pero el club me dijo que no era un problema de la placa. Creían que era algo psicológico", finalizó.