De los cuatro partidos sólo uno no será transmitido por la televisión abierta chilena. Conoce aquí qué partido de los cuartos de final no será transmitido por CHV y Canal 13.

Este es el partido del Mundial de Qatar que no va por TV abierta en cuartos de final

El Mundial de Qatar regresa este viernes con los duelos de cuartos de final, entre los clasificados se encuentran Croacia, Brasil, Países Bajos, Argentina, Marruecos, Portugal, Inglaterra y Francia. En esta importante etapa sólo pasaran cuatro de las mejores selecciones del mundo, para enfrentarse en la semifinal.

Revisa a continuación qué partido de los cuartos no será transmitido por Chilevisión y Canal 13.

¿Qué partido de los cuartos no se transmite en TV abierta?

El único partido que no será transmitido por la televisión chilena es el duelo entre Croacia vs Brasil, sólo será transmitido en vivo a través de Directv Sports y Directv GO.

Revisa la lista de canales según tú cable operador:

DirecTV Sports:

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

¿Cuáles son los partidos de los cuartos de final del Mundial de Qatar?

Conoce a continuación cuáles es el fixture de los cuartos de final en el Mundial de Qatar 2022:

Viernes 9 de diciembre

A las 12:00 horas Croacia vs Brasil, transmite Directv Sports y Directv GO.

A las 16:00 horas Países Bajos vs Argentina, transmite Chilevisión, Canal 13, Directv Sports y Directv GO.

Sábado 10 de diciembre