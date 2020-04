Presidente de la UEFA quiere la vuelta del fútbol: “La Champions League debe acabar antes del 3 de agosto”

En medio de la pandemia del coronavirus, muchos sienten que la vuelta al fútbol es irrelevante para estos días, teniendo en consideración la aglomeración de personas en los estadios.

A nivel europeo el covid-19 ha dejado daños irreparables y, pese a eso, Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA quiere que el balompié vuelva lo antes posible, sobretodo para terminar la Champions League.

"El 3 de agosto debe estar acabada. Se puede jugar con el sistema actual o hacerlo a un solo partido con sorteo entre jugar en casa o fuera o en campo neutral. Por ahora es sólo teórico que se pueda jugar una final a ocho o una final a cuatro. La situación es extraordinaria. Podremos jugar en las mismas fechas que los campeonatos locales, a la misma hora, debemos ser flexibles. Si la crisis se detiene, empezaremos antes”, expresó.

Para finalizar agregó que “tenemos diferentes planes para reiniciar la Champions y la Europa League en mayo, junio, julio o si no volvemos a jugar. Si las autoridades no nos permiten jugar, no podremos hacerlo. Dependemos de los Gobiernos nacionales. De todas formas es mejor a puerta cerrada y con televisión, el fútbol es lo que la gente quiere”.