Prensa asegura que Liverpool planea seducir a Luis Suárez si Mohamed Salah deja Anfield

La campaña de Luis Suárez en el Atlético Madrid donde sus 19 goles convertidos en la Liga ha ayudado al cuadro colchonero a estar en la primera posición de la tabla de posiciones, lo ha vuelto a poner en el primer nivel.

Por tal razón no es sorpresa que la prensa inglesa especule este jueves con la posibilidad de que el uruguayo pueda volver al Liverpool, más aún si es probable la partida de Mohamed Salah en junio.

Los Reds quieren tener otra vez a Suárez vistiendo su camiseta repitiendo sus éxitos considerando que en 133 partidos convirtió 82 goles, campaña que fue irresistible para el Barcelona que lo compró en una elevada cifra.

Igualmente más allá de la idea que tenga Jürgen Klopp en su cabeza, hay que pensar en el Atlético Madrid, porque el Pistolero tiene contrato hasta el 2022 y no es creíble que el cuadro del Cholo Simeone quiera desprenderse de su más valioso delantero.

¡Pero atención! Hay una cláusula que le permite al jugador uruguayo rescindir el contrato de forma unilateral, así que dependería únicamente de Suárez volver a Anfield.

“Me sigo viendo disfrutando del momento que estoy viviendo hoy en la élite del futbol, porque estando en el Atlético sigues en la élite del fútbol. Algunos no creían que podía llegar a seguir estando. Me sigo viendo con las mismas ganas, espero seguir este, el próximo año y los años que sea, compitiendo al máximo hasta que uno sea consciente y se dé cuenta de que hasta ahí llegó. Pero que no me va a sacar nadie, lo voy a decidir yo”, aseguró Luisito hace unos días.