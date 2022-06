La polémica por la decisión que la FIFA debe comunicar este viernes, por la denuncia de la Federación de Fútbol de Chile contra Ecuador y Byron Castillo, acusados del uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad por parte del mencionado jugado; está dando la vuelta al mundo de manera vertiginosa.

La prueba del alcance la tiene Ricardo Oliveras, uno de los abogados expertos en derecho deportivos más importantes a nivel internacional, reconocido por el prestigioso ránking internacional Best Lawyers, entre los mejores especialistas en su área del mercado español. Y que incluso fue asesor de la FIFA en las candidaturas del pasado Mundial.

Redgol le hizo la pregunta de rigor sobre el fallo de la FIFA. Y especialmente vinculada al precedente que puede generar si se adscribe la posición de Ecuador, de que la sentencia de un juez constitucional de ese país es equivalente al otorgamiento de la nacionalidad, por sobre los antecedentes de su origen colombiano de Byron Castillo.

¿Qué dice Ricardo Oliveras? "Interesante asunto. A mi entender, FIFA puede perfectamente considerar que existen dudas más que razonables en cuanto a la nacionalidad real del jugador Bryan Castillo, si la federación ecuatoriana no puede acreditar fehaciente y documentalmente la realidad de la nacionalidad del futbolista: nacimiento del jugador, o bajo que parámetros se le concedió dicha nacionalidad.

Aunque Ecuador ha extendido la versión de que la FIFA no puede meterse en la definición de una nacionalidad, el destacado jurista de Ecija Abogados asegura que "en el mundo del deporte hay precedentes de decisiones sobre la nacionalidad de jugadores, acabando muchas de ellas ante el TAS y siendo dicho tribunal arbitral el que finalmente sentencie".

En este sentido, Oliveras agrega que "hasta la fecha, el criterio seguido por el TAS y otras federaciones internacionales deportivas es decidir en base a las evidencias documentales y a mi entender y conocimiento, no es suficiente la declaración de un juez (constitucional o no) de un país ratificando la nacionalidad de un jugador, si dicha decisión no se ha tomado en base a principios de derecho, como parece ser el caso, según la información que me indican ustedes (Redgol) y leo en los medios de comunicación chilenos".

En cualquier caso, el experto adelanta lo que pasará después de que se conozca la sanción de la FIFA: "Anticipo con absoluta seguridad, que sea cual sea el resultado de la decisión de FIFA, la federación perjudicada apelará ante el TAS la decisión", explica.

De esta manera, el Caso Byron Castillo puede extenderse más allá de agosto, aunque la decisión de la FIFA de este viernes será clave. Y los expertos en derecho deportivo de todo el mundo estarán muy atentos al desenlace de esta historia.