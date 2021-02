Manuel Pellegrini y el VAR: "Revisar si la pelota rozó o no la mano es quitarle la autoridad al árbitro"

El Real Betis de Manuel Pellegrini se prepara para enfrentar al Getafe por la fecha 24 de La Liga de España, este viernes 19 de febrero en el estadio Benito Villamarín. Los sevillanos vienen de derrotar por 1-2 al Villarreal y la misión es meterse en zona de Europa League.

En rueda de prensa, el entrenador chileno fue consultado por las dos expulsiones casi seguidas que pesan sobre su colega rival, José Bordalás.

“Al Betis no le va a favorecer nada de lo que pase en el equipo contrario. Todos los equipos pasan malos momentos, eso no quiere decir que el trabajo de Bordalás esté cuestionado. He escuchado declaraciones de su presidente, que el entrenador rival esté o no en la banda no me compete y el resultado depende del funcionamiento como equipo”, dijo Pellegrini.

Por otro lado, el ingeniero lanzó un sabroso análisis sobre la irrupción del VAR, asegurando que a su juicio hay que tener cuidado con un delgado hilo para que los árbitros no pierdan su autoridad.

“El VAR ha mejorado el fútbol en muchos aspectos y se debe usar en todo lo que no sea criterio. Revisar si la pelota rozó o no la mano es quitar la autoridad al árbitro. No se puede pitar a través de la imagen, no se puede ocupar de errores que no sean importantes”, expuso.

“Creo que el VAR ha mejorado el fútbol, ahora hay que tener mayor homogeneidad y ojalá siga progresando en el tiempo”, sentenció Pellegrini.