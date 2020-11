Pedro Pablo Hernández llega a la Casa Rosada a despedir a Diego Maradona

La muerte de Diego Armando Maradona se ha tomado el mundo entero. El máximo ídolo del fútbol argentino y apuntado como el mejor jugador de todos los tiempos falleció este miércoles por un edema agudo en un pulmón generado por un paro cardiorespiratorio.

El 10 tuvo una ceremonia íntima junto a su familia para luego ser trasladado hasta la Casa Rosada, donde se realizó su velorio abierto a los fanáticos, los que llenaron más de 30 cuadras a la espera de poder darle el último adiós a su emblema.

Los clubes tampoco fueron menos y también se hicieron presentes en la casa de Gobierno para despedir a Maradona. Y uno de los que estuvo presente fue el chileno Pedro Pablo Hernández.

Diego Maradona compartió con Pedro Pablo Hernández en la final de la Copa Confederaciones de 2017. Foto: Getty Images

El Tucu, junto a Silvio Romero, fueron los representantes de Independiente de Avellaneda que llegaron a rendirle honores al barrilete cósmico, según informó Diario Olé.

Una instancia que se dio durante horas de la mañana y que marcó a Hernández, quien es un reconocido fanático de Maradona y hasta lleva un tatuaje en su homenaje. Este se luce en todo el muslo de su pierna izquierda.

En conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, el Tucu señaló que "gracias a Dios me pude despedir de una persona que me marcó de por vida, mínimo poder despedirme de la mejor manera. Dolido por lo que pasó, pero hay que seguir, no es fácil, pero la persona muere cuando se olvida y el Diego no será nunca olvidado".

Cabe recordar que durante horas de esta tarde, el velorio del 10 debió ser suspendido luego que los hinchas cuasaran desórdenes a las afueras de la Casa Rosada e ingresaran al recinto, obligando a mover su cuerpo para evitar un caos mayor.