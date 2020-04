Paulo Díaz está solo en Buenos Aires: "Extraño a mi hijo, Marcelo Gallardo me manda Whatsapps"

La pandemia dejó a mucha gente lejos de su familia y sus seres queridos. Es el caso del defensor chileno de River Plate, Paulo Díaz, que debe cumplir cuarentena obligatoria en su casa en Buenos Aires, sin la compañía de su hijo ni de su mujer.

"Los extraño muchísimo. A mi hijo lo llamo siempre. Lo bueno es que no se ha olvidado de mi cara. Siempre que me ve se ríe, así que extrañándolo mucho y creo que en estos días podría viajar porque podría salir un vuelo a Chile", reconoció a Fútbol Joven Chile.

"Es difícil para un futbolista, porque uno está acostumbrado a estar todos los días en constante movimiento, con entrenamientos intensos al aire libre", asegura el defensor de la selección chilena.

La rutina ha cambiado. "Me levanto un poquito más tarde y aprovecho el sueño. Pero después estoy entrenando, hago mis cosas, almuerzo, veo series y películas y termino jugando PlayStation con mi hermano (Nicolás)", reconoce.

"Hubiera sido más distinto de estar con mi familia, mi señora y mi hijo que están en Chile, tuvieron que viajar por un tema familiar y cuando se cerraron las fronteras se quedaron allá (en Chile)", lamentó.

Por suerte tiene el apoyo de su jefe, Marcelo Gallardo. "Marcelo siempre me manda mensajes por Whatsapp y me pregunta cómo va el tema de la cuarentena. Pregunta cómo me siento por estar solo. Llevo un mes solo y por eso se ha preocupado bastante", explicó.

La rutina de Paulo Díaz se ha vuelto más formal. "Un día entrenamos fuerza y al otro, resistencia y cardio. siempre hay que mantenerse en el tema del cardio, hacer lo más parecido que tenemos en competencia. Por eso me trajeron una bicicleta para trabajar en casa", relató.