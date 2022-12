Pese a la clasificación de España a octavo de final en Qatar 2022, la prensa ibérica no amaneció del todo contenta.

España se inscribió en octavos de final de Qatar 2022, pero sufriendo. En una definión infartante para cerrar el Grupo E, la escuadra comandada por Luis Enrique fue superada por Japón y, de no ser por Alemania -que de forma paralela venció a Costa Rica-, casi se va eliminada tempranamente del Mundial.

De hecho, la selección española estuvo fuera de competencia por algunos minutos: fue cuando los ticos vencían parcialmente a los alemanes. "¿Hemos estado eliminados por un momento? No lo sabía, si me hubiese enterado me da un infarto", declaró para remate el técnico de la Furia después del partido.

Y al día siguiente, durante este viernes, las portadas de la prensa ibérica amanecieron con un claro descontento. "Pasamos... un bochorno", tituló el diario Marca para esta jornada. "Una España decepcionante llegó a estar tres minutos eliminada y se clasificó gracias a Alemania", sumaron.

No fueron los únicos. "Un pase de robote", escribió Canarias7. "Con el susto en el cuerpo: Alemania salva del ridículo a España", tituló por su lado el Diario Montañés. "España pasa con pánico: Japón descompuso al combinado de Luis Enrique, que no halló soluciones", amaneció el Diario de Sevilla.

"A octavos con angustia y sin brillo", sumó el Periódico de España, agregando que "España sucumbe ante Japón y roza la tragedia; Alemania gana y salva a la Roja". Mundo Deportivo, por su lado, se limitó a un "Gracias, Alemania".

Las portadas españolas tras la clasificación