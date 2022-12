¿Sale o no sale? Japón se impone a España con polémico gol y se clasifica primero

Japón dio un nuevo golpe en el Mundial de Qatar 2022. El elenco nipón venció por 2-1 a España y clasificó en primera ubicación en el Grupo E, relegando al segundo lugar a España y dejando eliminado a Alemania y Costa Rica. Un golpe a la cátedra que, sin embargo, estuvo marcado por una polémica.

Y es que el segundo gol de los asiáticos generó polémica por lo justo de la jugada. Un centro desde el sector derecho se paseó por toda el área y fue conectada por Kaoru Mitoma justo en el límite de la cancha. A Mitoma le salio un tremendo pase para que Ao Tanaka convierta el 2-1 nipón.

Sin embargo, el gol debió ser revisado producto de lo justo de esa pelota al momento de ser conectada por Mitoma. En las imágenes no se alcanza a apreciar si es que el balón salió o no, pero según la apreciación del árbitro Victor Miguel De Freitas el balón no alcanzó a salirse del todo, por lo que el gol fue considerado válido.

Se trata de una decisión no menor, porque de darse el empate, España pasaba a ser primero en el grupo y quedaba emparejada con Croacia. Ahora jugará con Marruecos, en un duelo tremendo entre dos países vecinos.

Japón en tanto, en su condición de primero, jugará con Croacia y buscará meterse a cuartos de final de la competencia por primera vez en la historia. Pero más allá de eso, llega con la confianza de imponerse a España y Alemania en un mismo Mundial.

Revisa el polémico gol de Japón a España que le da la clasificación a los nipones: