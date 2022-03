PSG vs Bordeaux | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING la 28° fecha de la Ligue 1

El PSG de Lionel Messi quiere dejar atrás la sensación amarga y se enfrenta al Bordeaux por la 28° fecha de la Ligue 1, intentando regresar a la victoria.

La eliminación de la UEFA Champions League golpeó y fuerte a los parisinos. Parecía que tenían la llave en el bolsillo frente al Real Madrid debido a que lo ganaban por 2-0 en el global, pero tres goles de Karim Benzema los dejaron con las manos vacías y buscando responsables en todas partes: Gianluigi Donnarumma por su error en el primer gol, Lionel Messi por no estar a la altura de las expectativas y Mauricio Pochettino, quien podría dejar el club al final de la temporada.

Lo cierto es que ahora se concentran en la Ligue 1, donde son muy cómodos líderes con 62 puntos, con 12 unidades de ventaja sobre el segundo que es el Niza. Tienen el título casi en el bolsillo, aunque a esta altura no parece ser el consuelo suficiente que esperan los hinchas y dirigentes, quienes han invertido para ganar la Champions pero no la han podido conseguir.

El Bordeaux es el colista absoluto de la liga francesa con 22 unidades, pero la salvación no está tan lejana siempre cuando comiencen a conseguir puntos. Enfrentar al PSG nunca es fácil, pero podrían aprovechar el golpe anímico que sufrieron y de paso conseguir un triunfo vital para no descender.

Día y hora: ¿Cuándo juegan PSG vs Bordeaux?

PSG vs Bordeaux juegan este domingo 13 de marzo a las 9:00 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV al PSG vs Bordeaux?

El partido será transmitido por ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo al PSG vs Bordeaux?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.