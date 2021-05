La gran invitación de Neymar: "Ya he jugado con grandes jugadores como Messi y Mbappé, me falta Cristiano Ronaldo"

Neymar renovó con el PSG hasta 2025, por lo que los rumores que lo acercaban al Barcelona se han esfumado y su única posibilidad de volver a jugar con Leo Messi, es que el argentino arribe a París.

"Me gustaría volver a jugar con Leo Messi, es lo que más quiero, para disfrutar con él otra vez dentro de la cancha. Lo pondría en mi lugar, no tengo problema, salgo yo. Quiero volver a jugar con él, seguro el próximo año tenemos que hacerlo", señaló.

Eso sí, el brasileño reconoció que también tiene la inquietud de jugar alguna vez junto a Cristiano Ronaldo, quien actualmente está buscando una salida de la Juventus, debido a las despiadadas críticas que ha recibido.

"¿Con qué otro jugador me gustaría jugar? Quiero jugar con Cristiano Ronaldo. Ya he jugado con grandes jugadores como Messi y Mbappé. Pero todavía no he jugado junto a Cristiano Ronaldo", dijo Neymar.

En cuanto a sus jugadores favoritos durante su niñez, afirmó: "Siempre estuve atento a los jugadores individuales. De niño me encantaba ver el fútbol de Zidane, Lampard, Rooney, Beckham... ese es el tipo de jugadores que me gustan".

Finalmente, sobre sus objetivos, Ney indicó: "Quiero ganar el Mundial. Este siempre ha sido el mayor sueño de mi carrera. Pero también quiero ganar todos los títulos con el PSG. Tengo casi 30 años y tengo una buena carrera, a nivel personal".