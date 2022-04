La carrera de Keylor Navas ha estado marcada por competencia en la titularidad, primero en Real Madrid con Iker Casillas y luego Thibaut Courtois mientras que en el PSG, actualmente, debe alternar con Gianluigi Donnarumma, arribado esta temporada con gran cartel tras brillas en la Eurocopa con Italia.

Con la complicada campaña del equipo parisino cerca de terminar con el título de la Ligue 1 en el bolsillo, el guardameta está meditando seriamente en un cambio que le permita tener mayor continuidad. "De una forma u otra la situación debe cambiar", manifestó en una entrevista reciente.

Ahora piensa en tomar una decisión en caso que su situación con los franceces no tenga variaciones. "Al final de temporada tendré muchas cosas que evaluar. Tengo una buena relación con Gigio, no hay ningún problema entre nosotros. Pero siempre quiero jugar. No es una situación fácil de manejar, así que veremos qué sucede. Mi familia y yo estamos bien en París, pero la situación tiene que cambiar, de una forma u otra", indicó.

Entre tanto, el propio entrenador Mauricio Pochettino ha hablado de estas declaraciones. "Tendremos que escuchar lo que tiene que decir. La temporada fue así, ningún club en el mundo tiene la misma situación con dos porteros de este nivel. La convivencia y la competencia fueron buenas, pero el futuro será diferente, porque ambos querían jugar más".

PSG ahora solo piensa en el partido de este sábado cuando se enfrente a Lens en el Parque de Los Príncipes con la gran posibilidad de cerrar su título de la Ligue 1 en caso de tan solo empatar.