Notable: Ruggeri recibe llamado de una mujer en plena transmisión y se hace el cocoroco

Óscar Ruggeri, el otrora defensa de la selección argentina, Boca Juniors y River Plate, entre otros, protagonizó un curioso y embarazoso momento en vivo en medio del programa ESPN F90, instante televisivo que dejó a muchos colgando en la incertidumbre.

El Cabezón recibió la llamada y se excusó asegurando que era Hristo Stoichkov, la leyenda de la selección de Bulgaria. Sin embargo, al momento de contestar en voz alta no fue el Pistolero quien saludó.

“¿Cómo estás Óscar?”, dijo una mujer, mientras Ruggeri atinó a responder “¿quién es? ¡Uh! No, es de Marina, de acá. Se me cruzaron los dos”, esto en medio de las caras de sorpresa y la risa de Sebastián Vignolo acusando quizá inconscientemente una situación incómoda.

“No, estaba equivocado”, bromeó Ruggeri para distender el ambiente mientras el resto de los panelistas buscaba explicaciones para el hecho.

“Sabes que en las últimas llamadas Pollo, vos me llamas a mí, por ejemplo, y después llamas vos… y me aparece que es Ruggeri el que me está llamando”, dijo medio en serio y medio en broma el Negro Federico Bulos.

Todavía sin explicaciones, Ruggeri seguía mirando su teléfono hasta que se paró y salió de las cámaras: “ya vengo”, sostuvo, mientras el Pollo Vignolo le consultaba juguetón si tenía "mucha ropa" en casa, al ser sorprendido en una supuesta infidelidad.

“Tranquilo el tema del celular. Tenía que autorizar el ingreso de una persona (a la casa). Estaba ahí en la puerta”, sentenció Ruggeri tras regresar a su puesto en el set.