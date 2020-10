Óscar Ruggeri y sus semanas con coronavirus: "A la noche tenía miedo de morirme"

El hoy comentarista de ESPN, Óscar Ruggeri dio positivo de Covid-19 y estuvo dos semanas aislado y con muchas restricciones.

Algo que contó esta semana en su programa al volver, asegurando que pensó que moriría por culpa de esta terrible pandemia.

“Es bravo, eh, sobre todo a la noche. Uno en algún momento por ahí podía pensar ‘ojalá que si me llega a tocar, que sea leve, así me lo saco de encima’. Y fue leve, en mi caso, pero no se lo recomiendo a nadie. Me agarró dolor de espaldas dos veces y me levantaba, me tiraba al suelo, elongaba... Al colchón ese a la madrugada lo daba vuelta por el dolor de espalda, decía: ‘Tiene que estar vencido’", contó.

Agregando que "hice todo lo que tenía que hacer, me iba de acá, llegaba a mi casa, me bañaba, ponía la ropa a lavar. Y me pasó igual. A la noche tenía miedo de morirme, pasa cuando no tienes sueño. Vivís con la panza revuelta porque no tienes olfato, gusto, nada. Comes porque tienes que comer”.

El campeón del mundo en México 1986 con la selección trasandina cuenta que temió por su familia, y esa era su gran preocupación.

“Estoy enojado conmigo porque fui responsable, me cuidé y me cuidé, y por una distracción... Adentro. Por eso le digo a la gente que no se descuide. Yo tenía miedo por mi familia, que se empezaran a agarrar ellos. Tenía esa carga. Mi mamá sabía, lo mal que estaba mi vieja... Ahora recuperó la vida. Porque cuando le dijeron que yo era positivo, ¿vos qué piensas? Adentro, internado, chau”, cerró.