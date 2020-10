¡Fuerza, Cabezón! Óscar Ruggeri da positivo por coronavirus: “Está con un poquito de tos y sin fiebre”

Durante la presente jornada, llamó la atención que Óscar Ruggeri hiciera sus intervenciones por videollamada en 90 Minutos en ESPN, siendo que el panel había regresado ya a hacer los programas de manera presencial.

Se comenzó a especular y, finalmente, se confirmó el motivo: el campeón del mundo con Argentina en 1986 fue diagnosticado positivo para Covid-19 en las últimas horas.

Así lo confirmó su compañero Alejandro Fantino. “Lo vamos a contar porque me parece que está bueno que se sepa y además para aventar cualquier tipo de comentario. Nuestro compañero y amigo, casi te diría familia, Oscar Ruggeri hace un ratito dio positivo de Covid”, expresó al inicio de ESPN FC Argentina.

De todas formas, recalcó que el Cabezón “está bien, absolutamente normal, con apenitas un poquito de tos y sin fiebre. Le mandamos un gran abrazo a Oscarcito, un tipo súper educado y súper responsable, que no había estado con nadie”.

Ruggeri, de 58 años, había adelantado que estaba esperando el resultado del hisopado.“El viernes cuando salí del programa estuve con una persona un rato y el sábado me llamó y me dice ‘soy positivo’. Entonces estuve todo el fin de semana en casa. Hoy a la tarde me avisan si estoy al horno o no”, manifestó con su habitual humor.

El ex defensor central está en su casa de la localidad de Pilar y, mientras no tenga complicaciones de salud, mantendrá sus funciones en ESPN por vía telemática hasta que el virus abandone su organismo.