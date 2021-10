A casi un año del trágico deceso de Diego Maradona aún siguen surgiendo desconocidas y presuntas historias en torno al Diez, algunas más oscuras que otras. La más reciente fue la dura confesión de Mavys Álvarez, ex pareja menor de edad del astro trasandino.

La mujer cubana visitó América Tevé, el canal 41 de Miami, Estados Unidos, donde no tuvo tapujos en revelar sombríos pasajes de su relación con el argentino cuando ella tenía apenas dieciséis años.

"Yo iba caminando por una de las calles y en un momento un señor que en ese entonces me pareció que era una persona que no estaba bien de la cabeza se me para enfrente, me pone una mano adelante y me dice que si quería conocer a Maradona y yo le dije que no, que me dejara tranquila, y seguí caminando", comenzó relatando.

Álvarez contó más adelante que "yo era una niña. No tenía maldad ninguna. Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí. No podía decirle que no. Era un privilegio ser su novia".

“Es difícil hablar de esto. Diego me llevó a la droga cuando tenía 16 años. En varias ocasiones él trató, me insistía. Él se sentía solo y probé la cocaína por complacerlo. Ese fue el error más grande de mi vida”, reveló.

Mavys continuó con su oscuro relato asegurando que Maradona "me propuso participar de fiestas, que sería bonito, tal vez era excitante para él en ese momento que yo estuviera con otras muchachas o si me gustaría a mí la idea".

"Sinceramente todos los días en la discotecas, cada noche hasta las siete, ocho de la mañana, tomando champagne", añadió la mujer que hoy tiene 37 años.

"Siento vergüenza de haber vivido cierta parte en mi vida que fue esto. Me da pena de mí misma saber que tenía 16 años y fui parte de todo eso, es una experiencia más que tuve en la vida y pienso que de cierta forma no escogemos lo que nos toca vivir y simplemente formamos parte de eso", agregó la cubana.

Por último, Mavys Álvarez narró lo complejo que fue para ella dejar atrás el mundo de las sustancias ilícitas en que presuntamente fue introducida por Diego Maradona.

“Salir de la droga fue bastante difícil. La droga me dio muchas alucinaciones. Estuve algunas horas en el hospital porque me deshidraté”, contó.

“Yo intentaba, pero no podía salir. Era una espiral. Cuando salía de la droga me refugiaba en el alcohol”, cerró la mujer, añadiendo una más a la infinita lista de polémicas que rondan al Diego aún después de su muerte.