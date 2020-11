Napoli vs Roma | Fecha, hora y canal para ver el equipo de Maradona en su duelo por la Serie A en el estadio que será rebautizado

Napoli vs Roma se miden por la 9ª fecha de la serie A. Y aunque el partido tiene importancia porque tanto el local como el forastero están en la parte alta de la tabla de posiciones quizá si lo más importante correrá porque será el primer partido por la liga italiana que se juegue en el Estadio San Paolo tras la muerte de Diego Armando Maradona.

A mitad de semana el equipo ganó y homenajeó al 10 con una victoria por 2-0 ante el Rijeka por la Europa League. Allí los homenajes no sólo se realizaron en l cancha sino que también en las afueras del estadio San Paolo de parte de los hinchas que llegaron para rendir tributo.

El equipo además vistió camisetas con el número 10 en su espalda en la salida y el presidente del Club Aurelio De Laurentiis, confirmó la intención de cambiar el nombre del Estadio San Paolo a Diego Armando Maradona. En una carta pública el timonel del equipo señaló que “Querido Diego, deja un gran testimonio de lo que es un hombre con toda su fragilidad, su fuerza, su total amor por la vida y por el prójimo. Una muestra única e irrepetible…Creo que es justo poner tu nombre al San Paolo para tenerte todavía con nosotros como testigo del excelente camino que ha tomado este equipo”, cierra la misiva que fue rubricada también por el alcalde de la ciudad que también anunció el cambio.

En lo futbolístico, Napoli vive un presente expectante con 14 unidades en el sexto lugar de la tabla de posiciones con claras opciones de alcanzar a la Roma que está en la tercera posición con 17 puntos.

Fecha y Hora: ¿Cuándo juegan Napoli vs Roma por la fecha 9 de la Serie A?

El partido entre Napoli vs Roma por la fecha 9 de la Serie A se juega este domingo 29 de noviembre, desde las 16:45 horas

Los jugadores de Napoli rindieron homenaje a Diego Maradona en el partido por la Europa League vistiendo camisetas con el 10 en el dorsal.

