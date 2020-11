Napoli vs AS Roma | Ver EN VIVO por TV y ONLINE la 9° fecha de la Serie A de Italia

Este domingo 29 de noviembre continua la 9° fecha de la Serie A italiana, con un partidazo entre el Napoli que recibe a la Roma en el Estadio San Paolo, próximamente llamado Estadio Diego Maradona, tras el fallecimiento del astro argentino.



El Napoli saldrá a la cancha a jugar el primer encuentro por el Calcio italiano sin Diego Maradona –el jueves jugó por Europa League-, para el día del partido se espera una serie de homenajes a la figura del ex 10 de Argentina.



En los futbolístico el Napoli se encuentra en la parte alta de la Serie A, tiene un registro de cinco triunfos y tres derrotas en lo que va de temporada y buscará sumar para escalar posiciones y alcanzar a su rival de este encuentro que tiene tres unidades más. El conjunto napolitano viene de caer en liga por la 8° fecha frente al Milan por 3-1, mientras que entre semana venció al Rijeka por Europa League con un marcador de 2-0 en un partido que estuvo marcado por el homenaje de los azules en el arranque del partido.



La Roma mientras tanto se ubica también en la zona alta del torneo italiano, viene de tres triunfos consecutivos y en lo que va de las ocho ornadas disputadas ha visto la victoria en cinco ocasiones además de lograr dos empates y una derrota. El elenco de la loba buscará una victoria que lo dejaría en lo más alto del Calcio junto al AC Milan a la espera de lo que hagan los rossoneros frente a la Fiorentina. En la fecha anterior la Roma consiguió un triunfo por 3-0 frente al Parma además de derrotar por Europa League entre semana al CFR Cluj por 2-0.



Al inicio de la 9° fecha de la Serie A, el local, el Napoli se ubica en la 6° posición de la tabla con 14 unidades y una diferencia de gol de +6, mientras que la AS Roma está en la 4° ubicación con 17 puntos.







Día y hora: ¿Cuándo juegan Napoli vs AS Roma por la 9° fecha de la Serie A?



Napoli vs AS Roma juegan este domingo 29 de noviembre a las 16:45 hrs de Chile.

El último encuentro entre ambos clubes terminó con triunfo por 2-1 para el Napoli. (Foto: Getty)



Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo por TV Napoli vs AS Roma?



Napoli vs AS Roma será transmitido por ESPN 2 y Rai Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:



Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming y quién transmite online a Napoli vs AS Roma?



Si buscas un link para ver en vivo Napoli vs AS Roma podrás hacerlo en ESPN Play o a través de la app Fanatiz para Android e iOS.