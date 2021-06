Selección española tras el amargo empate contra Polonia: "Estamos jodidos; pero nos queda todavía una final para clasificar"

España volvió a empatar y queda condicionada en el Grupo E de la Eurocopa 2020 luego del 1-1 frente a Polonia por la segunda fecha. Antes los ibéricos igualaron sin goles contra Suecia y son terceros en la tabla con apenas 2 puntos. En la última jornada debe jugar contra Eslovaquia y jugarse la vida si quiere avanzar de ronda.

España se puso en ventaja con el gol del criticado Álvaro Morata, blanco de los hinchas tras el empate contra Suecia. El delantero celebró abrazado del técnico Luis Enrique, pero el empate de Robert Lewandowski y el penal fallado al palo por Gerard Moreno hicieron reaparecer el dolor de cabeza.

“Mi gol no importa, siempre quiero ganar y no lo hemos conseguido. Si me tengo que fijar ahora en lo que dice la gente... Que digan lo que quieran, estamos en un país en el que opinar es fácil y gratis”, dijo Morata tras el duelo.

Sobre la misma el atacante puso las esperanzas en el siguiente duelo y confía en que no quedarán eliminados: “nos queda todavía una final para estar en octavos”, expuso.

Por su parte, el capitán en reemplazo de Sergio Busquets, Jordi Alba, manifestó que “estamos jodidos. Lo hemos intentado hasta el final, pero nos ha faltado un poco de suerte”.

Sentenció que “estamos trabajando bien y hay que seguir creyendo en lo que hacemos; si ganamos el tercer partido estaremos dentro de la próxima ronda”.