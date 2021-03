Mimo para Messi: aseguran que Barcelona hizo una oferta formal para fichar al Kun Agüero

Sergio Aguero está cerca de poder reunirse con su compatriota y amigo, Lionel Messi, en el Barcelona, luego de que trascendiera que el club azulgrana hizo una oferta formal por el delantero de Manchester City para sumarlo a las filas del equipo en el próximo mercado de pases.

La escuadra comandada por Ronald Koeman no vive su momento más dulce, ya que pese a estar segundo en La Liga por detrás de Atlético Madrid, el presente institucional es endeble y deportivo todo podría empeorar de no lograr avanzar en Champions League.

Debido a todo lo anterior es que Barcelona quiere reforzarse con todo para la próxima temporada y al mismo tiempo entregarle a Lionel Messi un aliciente para seguir su carrera junto a los blaugrana en los desafíos venideros.

En ese contexto, Sergio Aguero es uno de los fichajes deseados para el próximo mercado de pases, y según reportó TyC Sport, el club español ya habría realizado una oferta formal para su incorporación al equipo.

“Laporta busca sumar al Kun para convencer a la Pulga de que se quede. En busca de allanar el camino para lograr la continuidad de Lionel Messi, Barcelona hizo una oferta formal para sumar a Sergio Agüero", informó el citado medio.

Actualmente Aguero tiene contrato vigente con Manchester City hasta el 30 de junio de 2021, por lo que de prosperar las negociaciones, el artillero podría arribar como jugador libre en el próximo mercado de verano.

El Barca quiere al Kun como aliciente para Messi.

"El agente de Agüero ya dio señales positivas para iniciar conversaciones con Barcelona, incluso sabiendo que debería bajar las pretensiones salariales. Sin embargo, exigiría una prima por el fichaje ya que llegaría en libertad de acción y el club catalán sólo tendría que pagar el sueldo", reportó el citado medio.

Hasta ahora, el Kun no tiene ofertas para renovar su vínculo con los Ciudadanos debido a su poca continuidad en el último tiempo, sin embargo, esto no es excluyente para que en los próximos días el trasandino pueda negociar su continuidad de no aceptar el ofrecimiento del Barca.

