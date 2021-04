Messi y su equivocada venganza: Negó cambio de camisetas ante el United por confundirlo con quien lo rompió

Scott McTominay es uno de los jóvenes valores del Manchester United y cuenta que Lionel Messi es su gran ídolo, a quien pudo enfrentar personalmente cuando su equipo se midió a Barcelona en los cuartos de final de la Champions League 2018-19 y se puso como meta conseguir su camiseta.

En esa serie de compromisos, el argentino recibió un codazo en la cara por parte de Christopher Smalling que le dejó ensagrentada la cara. Al finalizar el compromiso, McTominay fue por la camiseta del capitán culé, quien se la negó pero por las razones equivocadas al mediocampista del cuadro inglés.

Messi confundió a McTominay con Smalling y fue por eso que no quiso darle la indumentaria. Así lo confesó en una entrevista a Espn y es por eso que recurrió a un conocido del argentino. "Le dije a Sergio Romero: Por favor, ¿puedes pedirle a Messi su camiseta? Sergio volvió y me lo aclaró todo: 'Oh, él cree que fuiste tú quien le dio un codazo'", relató.

Lionel Messi salió con el rostro cortado ante el Manchester United. (Foto: Getty Images)

El jugador de los diablos rojos pudo solucionar el inconveniente con el transandino. "Y yo le insistí en que se lo aclarara: 'No, no, no, no, dile que no fui yo, así que asegúrate de conseguir esa camisa porque va a ir a mi habitación'. Entonces supo que no había sido yo", manifestó en la entrevista.

Es por eso que McTominay presume al máximo poseer esa camiseta, quien es su máximo referente y no duda en contestar quién es el mejor jugador de Messi. "Messi, cien por ciento. Sí, Messi, Messi. Tengo su camisa, ¿sabes?", indicó.

