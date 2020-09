Messi llora la salida de Suárez con incendiario mensaje: “No merecías que te echaran de Barcelona como lo hicieron”

Solo faltaba saber la impresión de Lionel Messi sobre la partida de Luis Suárez al Atlético de Madrid y este viernes expresó su pesar, ya que a través de sus redes sociales le dedicó un emotivo mensaje a su gran “amigo” de los últimos seis años.

Por lo mismo, a través de su cuenta de Instagram partió mencionando que “ya me venía haciendo la idea, pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos”.

Ahora, no dejó pasar la oportunidad y le mandó un directo mensaje a la directiva culé, comandada por Josep Maria Bartomeu, porque señaló que no era justa la forma en la que el goleador uruguayo abandonó el club.

El astro argentino despide a uno de sus mejores amigos. (FOTO: Getty)

“Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada”, agregó.

“Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo”, finalizó la publicación demostrando lo cercano que eran al interior como afuera de Barcelona.

Se espera que esta jornada Suárez se realice los exámenes médicos de rigor y firme su nuevo contrato con el Atlético de Madrid de Diego Simeone. Incluso, algunos trascendidos de prensa, aseguran que podría sumar minutos este domingo ante Granada.