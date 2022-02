Mario Sandoval arrancó el Campeonato Nacional 2022 de la mejor manera junto a Curicó Unido, sin embargo, el volante de 30 años aún no puede olvidar el sufrimiento vivido hace muy poco en su etapa junto a Universidad de Chile.

Anoche los torteros golearon por 4-0 al Huachipato de Mario Salas, comenzando el certamen con el pie derecho y dejando como gran figura de la jornada al primo de Charles Aránguiz, quien se quedó con el reconocimiento de Jugador Experto Easy.

El centrocampista se mostró contento por su buen presente, pero mantuvo los pies en la tierra pese a su excelente actuación en el Bicentenario de La Granja.

"No me siento la figura del equipo ni del partido, jugamos muy bien en conjunto. Y en Curicó me he sentido muy bien, en el primer tiempo un poquito impreciso. En el segundo nos soltamos un poquito más y creo que se nos dio el resultado que esperábamos", comenzó diciendo.

En medio de la alegría por la goleada, Sandoval recordó a Universidad de Chile, aunque sin mencionar al club azul explícitamente.

"Creo que es muy temprano para decir que vamos a ser el mejor equipo del año (Curicó). Nos hemos acoplado bien como grupo, es un grupo lindo de personas y creo que no se merecían sufrir como también yo sufrí el año pasado (con la U)", lanzó.

En la misma línea el volante siguió recordando pasajes de la descarnada lucha por no descender, asegurando que "sufrí como todos los que sufrimos en el equipo que estuve anteriormente (U. de Chile)".

"Ahora estoy contento, a disfrutar y que sigan más triunfos", concluyó Mario Sandoval, quien asoma como figura de los torteros para la temporada.