Los avances por el bien de los y las futbolistas son tema de conversación en el deporte por lo que, actualmente, FIFA adelante protocolos para evitar que los menores de 12 años eviten cabecear pelotazos para así estudiar consecuencias a largo plazo que pueden tener este tipo de jugadas.

Si bien se ve lejano que esto avance, al menos en el futuro cercano, al profesionalismo, el debate se tornó interesante y una voz autorizada alza la mano. Quien habla al respecto es Marcos González, exdefensor de la selección chilena. "Es bueno que se hagan los estudios, siempre es importante que la medicina vaya evolucionando para mejorar la salud de los deportistas", dijo a RedGol.

"En este caso lo del cabezazo no sé si habrá algún estudio antes del que se esté haciendo, no vamos a saber antes de ver el estudio. Vamos a depender del resultado. Vamos a ver cuáles son las reales consecuencias que puede tener. No podemos tomar una decisión sin tener los resultados de lo que se quiere evalúar. Se van a evaluar muchas cosas en el deporte de ahora en adelante, porque hay muchos avances que nos permiten progresar", apuntó.

Quien defendiera las camisetas de Universidad Católica y Universidad de Chile ve con buenos ojos la propuesta. "Es bueno que se intente mejorar, para mí eso es importante. Que se prohíba o no se prohíba va a haber una larga discusión, no sé si un solo estudio va a ser la autoridad que va a determinar que se haga o no se haga en el fútbol. Hay muchas voces que escuchar, hay muchas entidades que a lo mejor van a estar de acuerdo y otras que no, vamos a tener que evaluar todo", sentenció.

El Lobo del Aire, sin embargo, hace una salvedad. "Hay que poner en la balanza, cuántos cabezazos en un partido de fútbol puede dar un niño de 12 años. A los 12 años yo no recuerdo haber cabeceado muchas pelotas porque generalmente uno no tiene la coordinación, el tiempo y distancia, la técnica. Más que cabecear te pegaba la pelota porque la levantaban, ya cuando tienes 16 años le empiezas a pegar a la pelota y no la pelota te pega a ti", apuntó.

Más puntos de vista

Para el experimentado preparador físico, Marcelo Oyarzún, la inicaitva es muy positiva. "Primero me parece extraordinario que estén pensando a ese nivel esa prohibición. Si siento que va a alterar el juego si se llega a implantar con adultos, no sé si esto solo va a ser para los menores o si lo piensan aplicar a largo plazo".

El histórico profesional, quien estuvo en el cuerpo técnico campeón de la Libertadores 1991, habla de la evidencia científica. "Pero sí hay estudios y grandes investigaciones y respecto a eso, a la cantidad de neuronas afectadas por los golpes con la pelota o con golpes en el caso del boxeo o deportes de contacto. Yo siento que prohibir el cabezazo limita a no levantar la pelota nunca y eso cambia el juego completamente, sería un poco como se juega el hockey, el hockey es muy peligroso cuando se levanta el disco, entonces se empezó a cambiar la superficie y la forma de jugarlo", sentenció.

Oyarzún espera que se lleve a cabo lo más pronto esta regla en el fútbol infantil. "Tal vez debería ser en una etapa de crecimiento. En adultos tal vez no llegue a concretarse esa regla, en etapa formativa, sobre todo en niños, me parece correcto".