El fútbol debate, desde días recientes, por el tema de la prohibición de cabezazos luego que FIFA sorprendieran al dar a conocer un protocolo de ensayos con prohibición de cabezazos entre futbolistas menores a los 12 años, para conocer las consecuencias a largo plazo que puede traer este tipo de impactos.

Si bien se trata de un estudio con sólidas bases científicas es válido preguntarse qué tan viable puede resultar y una de las voces que analiza esto es la de Claudio Borghi. "Hace ya muchos años se hablaba que un pelotazo muy fuerte de cabeza equivalía a un golpe de un boxeador, cuando el balón pega fuerte es complejo. Ahora, no siempre, el balón viene con una velocidad que te complique en chocarlo", dijo a RedGol.

El Bichi explicó, de manera muy detallada su punto con respecto a este tema. "Yo creo que hay varios tipos de balonazos que te sacan un poquito de la razón, una barrera, un pelotazo muy cerca. Pero sería otro deporte sin golpe de cabeza, sería muy difícil de practicarlo. Pero hay que ver lo de la salud de los jugadores", apuntó.

"No siempre el balón viene con una velocidad que te puede complicar, entonces no lo sé. Un deporte como el fútbol sin golpe de cabeza sería como un partido de rugby sin tackle, no sería lo mismo. De pronto una patada en la rodilla te hace mucho más daño que un golpe en la cabeza, en lo que tiene que ver en el momento inmediato. Ahora, en la prolongación de los golpes de cabeza, no lo sé", puntalizó.

Debate abierto

El técnico y actual comentarista televisivo, de igual forma, se abre al debate. "Tú sabes que Muhammad Alí murió de una enfermedad muy complicada y muchos se lo atribuyen a los golpes que recibió, no sé si es comprobable eso que sucedió. Justamente la medicina y la tecnología han tenido avances extraordinarios, sería muy bueno que se estudie".

Sin embargo, analiza otras variables al respecto. "Ahora en caso de implementarlo no sé lo que pasaría porque tampoco los niños de 12 años usan tanto la cabeza o la velocidad de los balones no son tan complejas como para probarlo", manifestó.

Borghi también pone sobre la mesa la formación que tienen los futbolistas sobre el impacto con esta zona del cuerpo. "De todas maneras, cualquier tipo que cabecea sabe como hacerlo. Un balón profesional es muy duro, quizá alguien que no esté acostumbrado va a cabecear y le va a provocar dolores pero un profesional sabe cómo calcular la velocidad de los balones".