Marcelo Díaz cuenta anécdota religiosa de su debut en Pumas: "De golpe nuestras gargantas salió el Padre Nuestro”

La estadía de Marcelo Díaz en Pumas UNAM fue de altos y bajos, incluso muchos aficionados mexicanos aún extrañan a Carepato y cuestionan la salida del chileno de la institución mexicana.

En conversación con MedioTiempo, el ex Universidad de Chile contó la anécdota religiosa que vivió en su primer partido con la camiseta de los Felinos en México, que incluye un Padre Nuestro.

“Pumas me había recibido hacía sólo cuatro días y cargaba con los nervios lógicos de cualquier debut. Faltaban apenas unos minutos para pisar el césped y nos reunimos en un círculo. Todos nos empezamos a desear buena suerte para el partido y, como si de golpe nos hubiéramos vuelto un coro, de nuestras gargantas brotó el Padre Nuestro”, expresó.

Marcelo Díaz en Pumas UNAM

Además agregó que, "fue contra Morelia de local. Me tocó ir al banco. Apunto la fecha 22 de agosto de 2017. Ingresé en el entretiempo por Néstor Calderón y me ahogué al segundo pique. Venía de un año y medio en Vigo y la altura del Distrito Federal me puso un obstáculo bravo. Terminamos perdiendo 2-1, pero el recuerdo de ese ritual fantástico en la previa no se me va a borrar nunca”.

Para finalizar agregó que, “aunque me costó algunos encuentros adaptarme a respirar con normalidad, terminé agarrándole la mano a una liga de alto nivel que me permitió disfrutar de lo que tanto me gusta hacer: jugar al fútbol”.