Marcelo Bielsa tras una nueva derrota del Leeds en Premier League: "No atacamos bien"

El Leeds United volvió a caer en la Premier League, esta vez ante el Brighton & Hove Albion con marcador de 1-0, lo que le hace sumar su segunda derrota consecutiva en la competición y tercera seguida si se suma la eliminación en la Copa de la liga en la que fue derrotado por goleada de 3-0 a manos del Crawley Town de la cuarta división.

El equipo que dirige Marcelo Bielsa vive una etapa de irregularidad en la temporada y en estos tres compromisos no solo ha perdido sino que no ha logrado anotar goles, lo que prender las alarmas del entrenador. "Esto siempre va a ser una preocupación pero no es lo mismo no convertir atacando bien que sin atacar y hoy no lo hicimos bien", resaltó.

"Nos costó defender, podemos hacerlo mejor de lo que lo hicimos y podemos crear más opciones de gol y más peligro del que creamos. Esa es la descripción de nuestro juego, que no fue bueno, pero el resultado debería haber sido diferente aún sin defender bien y creando menos peligro del que somos capaces", apuntó el ex de la Selección Chilena.

Bielsa habló de los factores que no permitieron una mejor actuación del Leeds. "Normalmente el rival tiene más dificultades para manejar la pelota que la que tuvo hoy Brighton y normalmente con la cantidad de balones en ataque que dispusimos generamos mayor cantidad de situaciones de peligro. Eso deslució nuestro juego".

El Leeds de Bielsa se ubica, a falta del cierre de la jornada en la Premier League, en la posición 12 de la clasificación con 23 puntos y su próximo encuentro en la competición será frente al Newcastle.