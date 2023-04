El Real Betis de Manuel Pellegrini, con Claudio Bravo en la banca de suplentes, sufrió una dura goleada en contra por la fecha 32 de LaLiga en España, cayendo inapelablemente por 4-0 ante Barcelona en el Camp Nou en un partido que los dejó muy comprometidos en su opción de clasificar a las copas europeas de la próxima temporada.

Pese a la abultada diferencia vista en el marcador, el entrenador chileno tuvo duras palabras para Carlos del Cerro Grande, árbitro de la brega en la cancha blaugrana y a quien apuntó como responsable directo de la debacle de su equipo.

“El árbitro liquidó el partido con 70 mil personas en las gradas. Tuvo falta de personalidad, porque estuvo a tres metros y dijo dos veces que no era amarilla. Es lamentable, pero nos ha pasado ya en varios partidos y no hay nada más que hacerle”, declaró el ingeniero.

En ese sentido, el DT chileno sostuvo que “yo no lo puedo aceptar y lo voy a graficar, y espero no recibir ninguna sanción, porque cuando uno habla lo sancionan. Hay una falta de Edgard y el árbitro está a tres metros de la jugada y él dice dos veces que no es amarilla y no se la muestra hasta que la presión del banco, o de la gente, que lo hizo cambiar de opinión. Por eso terminó el partido”.

El 4-0 de Barcelona sobre Betis:

“No sé si se llamará mala suerte, pero de lo que sí estoy seguro de que lucharemos por ganar la máxima cantidad de puntos posible de los 18 que quedan para llegar lo más arriba que se pueda”, concluyo Pellegrini.

El próximo partido del Real Betis será como visitante ante Athletic de Bilbao el jueves 4 desde las 16:00 (también hora chilena). Los sevillanos marchan en el sexto lugar con 49 puntos, aferrándose con los justo a los puestos de copas europeas.