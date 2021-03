Manchester United vs Crystal Palace | Ver EN VIVO por TV y ONLINE a los Diablos Rojos por la fecha 29 de la Premier League

A pesar de estar a 12 puntos del puntero, los Diablos Rojos todavía se ilusionan a falta de una docena de fechas por ser jugadas. En esta ocasión viajan a Londres para enfrentar a las Águilas de Crystal Palace.

Con muchas fechas por ser jugadas, el United quiere continuar la persecución al Manchester City, ya que la esperanza es lo último que se pierde. Con 50 unidades están en el segundo lugar de la tabla, aunque ellos también son seguidos de cerca. Con 49 puntos el Leicester también lucha en la parte alta de la tabla. Aunque ambos están lejos del puntero, sigue siendo importante terminar la temporada lo más alto posible.

Las Águilas se encuentran en el decimotercer lugar de la Premier League y esperan replicar el resultado de este partido cuando se jugó la primera rueda. En esa ocasión el Palace venció por 3-1 en Old Trafford al United con dos goles de su figura, Wilfried Zaha. Situación que no se podrá repetir, ya que el delantero marfileño no se ha recuperado de su lesión que la ha marginado por cuatro fechas y espera volver a las canchas cuando se midan con el Tottenham.

Los Diablos Rojos llegan a este encuentro tras dos empates sin goles. Por la vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League frente a la Real Sociedad y este fin de semana, cuando se midieron con el Chelsea.

Día y hora: ¿cuándo juegan Manchester United y Crystal Palace por Premier League?

Manchester United y Crystal Palace jugarán el día miércoles 3 de marzo a las 17:15 horas de Chile.

Wilfried Zaha se lesionó en el partido contra el Newcastle y se ha perdido cuatro fechas y va por una quinta, ya que recién vuelve contra el Tottenham. (Foto: Getty)

Televisión: ¿dónde ver en vivo por TV Manchester United vs Crystal Palace?

El partido será transmitido por ESPN. Revisa la señal según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?

La transmisión online para este duelo estará disponible en ESPN Play.