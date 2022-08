Con un cuestionado Cristiano Ronaldo, los "Diablos Rojos" debutan en la liga inglesa ante el Brighton en Old Trafford.

Manchester United vs Brighton | Horario, cómo y dónde ver en vivo a CR7 en el estreno de la Premier League

Llegó la hora de la verdad para el Manchester United, los “Diablos Rojos” que inician una nueva era bajo el mando del técnico neerlandés Erik ten Hag, recibirán en Old Trafford la visita del Brighton por la primera fecha de la Premier League.

El elenco de Manchester no ha tenido una pretemporada pacifica, debido a que su máxima estrella Cristiano Ronaldo no pasa buenos días y su salida podría ser cosa de semanas.

El luso fue el máximo goleador del elenco en la pasada temporada de la Premier, sin embargo, la opaca campaña del equipo, donde finalizaron 6° con 58 puntos en zona de Europa League, más los roces con el nuevo técnico neerlandés apurarían la salida de CR7, poniéndole termino anticipado a su segunda etapa en los Red Devils.

Incluso el exDT del Ajax cuestionó públicamente al delantero portugués por la actitud que ha tenido con el equipo en la pretemporada, donde tras no ser partícipe del inicio de los trabajos futbolísticos, el exReal Madrid abandonó al equipo antes del termino de un partido amistoso jugado ante el Rayo Vallecano el pasado 31 de julio, partido que finalizó con empate a un gol, pero que pasó a segundo plano tras lo acontecido con el jugador de 37 años.

Para el encuentro ante el Brighton, “Mrs Champions” asoma como alternativa para ten Hag, por lo que la ofensiva del United estaría comandada por Marcus Rashford, Anthony Martial y Jadon Sancho.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Manchester United vs Brighton?

Manchester United vs Brighton juegan este domingo 7 de agosto a las 9:00 AM horas de Chile en Old Trafford.

Transmisión: ¿Quién transmite y dónde ver en vivo a Manchester United vs Brighton?

Manchester United vs Brighton será transmitido en vivo por STAR+.