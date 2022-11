Ya fuera del Mundial de Qatar, la selección de Perú se encuentra en plena fase de restructuración luego de la partida de Ricardo Gareca como técnico nacional. Los del Rímac se preparan así para las Eliminatorias Sudamericanas que comenzarán en marzo próximo.

Por lo mismo, la Federación Peruana, que ya encontró nuevo técnico (Juan Máximo Reynoso), busca nuevas figuras que lideren el nuevo proceso. Una de ellas era Alexander Robertson, jugador de 19 años y que milita en el Manchester City. Se trata de un futbolista nacido en Escocia, de origen australiano y peruano y que jugó por las inferiores de Inglaterra.

La negativa de Robertson a jugar con Perú

Sin embargo, las dos posibilidades más realistas para el mediocampista eran las de jugar por Australia y Perú. Una decisión por la que estuvo pensando durante bastante tiempo, pero que ahora se decidió: "Australia es mi hogar. No clasificaría ningún otro lugar como mi hogar, aparte de Australia", señaló en The Sydney Morning Herald.

"Crecí allí desde que era niño, sé todo sobre mi origen y, obviamente, mi abuelo y mi papá jugaron para Australia, así que para mí, si tuviera que hacer eso, sería un momento de mucho orgullo. para mi familia y para mí", agregó.

De hecho, es tal la decisión, que reconoció que hinchó por Australia en el partido que jugaron contra Perú para clasificar al Mundial de Qatar: "Lo estaba viendo en la tele. Fue un poco extraño, ver a dos países en los que puedo jugar jugar uno contra el otro, pero Australia aseguró la victoria, lo cual es realmente bueno".

Robertson, de hecho, mostró su interés en que el seleccionador de Australia, Graham Arnold, lo convoque al Mundial de Qatar: "Si Australia llama a la puerta para la Copa del Mundo, entonces sería muy difícil decir que no, y tendría que pensarlo mucho", sentenció".

Una pieza menos para la Federación Peruana que deberá seguir ingeniándoselas para hacer competitva a una escuadra, que al igual que Chile, sufre con el proceso de recambio de una generación que los devolvió a un Mundial luego de 36 años.