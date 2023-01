En medio de un lío con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por derechos televisivos, ocho clubes incaicos anunciaron que no participarán en el comienzo de la Liga 1 este fin de semana.

Mal comienzo para Gabriel Costa: Alianza Lima anuncia que no participará en la Liga 1

Un lío impensado retrasará el debut oficial de Gabriel Costa en Alianza Lima. Si bien el ex Colo Colo ya marcó un gol en un amistoso del club peruano, donde fichó luego de no renovar su vínculo con el Cacique, aún no hace su estreno en la liga local y parece que tampoco podrá hacerlo según el calendario.

Esto porque el club, junto a otros siete equipos peruanos, se declararon en rebeldía y anunciaron que no participarán de la primera fecha de la Liga 1 de Perú, que comienza este fin de semana. ¿La razón? Un problema de derechos televisivos.

Alianza Lima, Universitario, Binacional, Cienciano, Municipal, Cusco FC, Sport Boys y Melgar son los equipos que anunciaron públicamente la decisión y que se declararon en contra de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por sus nuevas disposiciones respecto a dónde se transmitirá la liga local.

La federación incaica había llegado a un acuerdo con 1190 Sports para los derechos televisivos de 2023, lo que motivó la molestia de los ocho clubes ya mencionados, que tenían contratos con Consorcio Fútbol Perú (CFP), operador de GOLPERU.

Así, Alianza y Costa no podrán jugar cuando tenían presupuestado. Este domingo, el vigente campeón del fútbol peruano haría su debut en el torneo ante Atlético Grau, pero hasta que no se resuelva el lío con la federación del país vecino aquello no podrá suceder.