Rhys Williams, el nuevo 'Van Dijk' que pasó de jugar en Sexta División a ser titular en el Liverpool

Rhys Williams apareció como salvavidas para Jurgen Klopp en el Liverpool. El entrandor de los Reds sufrió la lamentable lesión de Virgil van Dijk ante el Everton por una fuerte entrada de Pickford y semanas después se confirmó la baja de Fabinho y Joe Gómez, dos jugadores vitales en su esquema defensivo.

Ante esto, Williams se alza como el nuevo 'Van Dijk' el equipo titular de los Reds. El joven zaguero inglés de solo 19 años firmó su contrato con el Liverpool hasta 2025 con la idea de empezar en el equipo Sub 23. Sin embargo, debido a las lesiones que afectaron a la defensa del primer equipo, Jurgen Klopp no dudó en confiar en su cantera y lo ha utilizado en cinco partidos oficiales (tres de Champions League y dos de Copa de la Liga).

Pero, ¿quién es este joven salvador de Klopp? Rhys Williams llegó al Liverpool en 2011, con 10 años, y pasó por todas las categorías inferiores hasta ganar la Youth Cup contra el City en 2019. La pasada temporada se marchó cedido al Kidderminster Harriers de la National League North (Sexta división), pero en ésta ha irrumpido con fuerza.

El propio Jurgen Klopp reconoció que "cuando comenzó la plaga de lesiones, Vítor Matos -entrenador de desarrollo-, me sugirió: 'Rhys Williams. Es un gran talento, realmente prometedor, deberíamos llevarle a entrenar. Anteriormente, para ser sincero, no había escuchado mucho sobre él, pero desde el primer momento me impresionó y nos ha ayudado enormemente".

Williams y Van Dijk, parecidos no solo en la forma de jugar



No cabe duda que Williams ha respondido a todas las expectativas que habían en él y asoma como un gran reemplazo para el lesionado Van Dijk. Sin embargo, su parecido con el holandés no es solo en la forma de defender, si no que también en la apariencia física.

De hecho, la prensa europea ya empezó a catalogarlo como el 'Van Dijk con cara de niño'. Su elevada altura de 1,95 metros y su coleta a lo afro alimentan las comparaciones con el zaguero holandés.

Obviamente, Van Dijk es un ejemplo a seguir para el joven Rhys: "Se le ve siempre tranquilo en lo que hace. Nunca entra en pánico. Es un gran modelo a seguir para todos. Veo todos los partidos y los grabo para analizar que partes de su juego puedo implantar en el mío. Me gusta salir con el balón jugado hacia adelante y asumir riesgos", reconoce Williams.

Rhys Williams es uno de los grandes proyectos del fútbol inglés. Con solo 19 años se está consolidando en uno de los mejores equipos del mundo y ante la lesión de Van Dijk, asoma como titular por el resto de la temporada 2020/2021.