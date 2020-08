César Luis Menotti aún no cree que Lionel Messi se va de Barcelona: "Me sorprendió porque él es de carácter livianito"

Lionel Messi tomó la decisión de irse de Barcelona y la noticia ha golpeado a todo el mundo futbolístico, que quiere saber pronto qué pasará con el futuro del considerado mejor jugador del planeta.

Manchester City, PSG, Manchester United e Inter de Milán están pendientes a lo que decida la Pulga, y muchos hablan de su decisión de dejar el equipo catalán, entre ellos el ex campeón del mundo con Argentina, César Luis Menotti.

Para el ex entrenador la determinación de Messi es sorprendente, debido a que considera que por su carácter no es una persona que tome decisiones violentas, como por ejemplo, dejar al equipo donde es el máximo goleador histórico.

"Me cuesta creer esta separación tan brusca. Es un golpe muy duro. Me sorprendió porque Messi es un jugador de carácter livianito, no es de reacciones violentas. No sé cómo va a terminar esta situación. No sé si es tan fácil que se vaya libre", señaló el Flaco a TNT Sports.

César Luis Menotti analizó el futuro de Messi - Getty

Para el campeón de Argentina 1978 la mejor opción para Messi es recalar en Manchester City, para ser entrenado por Josep Guardiola.

"Me gustaría verlo dirigido otra vez por Guardiola, y sino en el Bayern Munich. El equipo que se lo lleve lo va a encontrar en muy buenas condiciones", cerró el DT.