PSG vs Lille | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING al equipo de Lionel Messi en la Ligue 1

El PSG de Lionel Messi intenta seguir firme en la cima de la Ligue 1, enfrentándose por la 23° fecha del fútbol francés al vigente campeón Lille, equipo que no pasa por el mejor presente.

Los parisinos dominan el campeonato local sin mayor contrapeso, estando en lo más alto con 53 puntos. Su más inmediato perseguidor es el Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli con 43 unidades, cuadro que ya jugó en esta fecha. Sin querer queriendo, el foco de los dirigidos por Mauricio Pochettino está en la UEFA Champions League, donde en un par de semanas más enfrentan a Real Madrid por los octavos de final.

Con miras a aquella llave ante los Merengues, en París preocupa la situación de Neymar y Sergio Ramos. El brasileño aún no se recupera de la lesión al tobillo que sufrió en noviembre, por lo que su participación en la "Orejona" está en duda. En el caso del defensa, no ha terminado de encontrar su mejor forma física en Francia, con lo que no ha tenido regularidad. Quedó descartado para la fecha de este fin de semana.

El Lille es el actual campeón del fútbol francés, aunque el presente está muy lejano de la gloria temporada pasada. Se encuentran en el 11° lugar con 32 puntos, lejos de poder pelear por el bicampeonato.

Día y hora: ¿Cuándo juegan PSG vs Lille?

PSG vs Lille juegan este domingo 6 de febrero a las 16:45 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a PSG vs Lille?

El partido será transmitido por ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a PSG vs Lille?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.