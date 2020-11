AS Mónaco gana un sufrido partido en la Ligue 1 con Guillermo Maripán en la banca

Guillermo Maripán superó sus problemas físicos y volvió a las citaciones de la selección chilena, pero aún no retoma su ritmo de competencia, porque no es considerado en AS Mónaco.

El zaguero formado en Universidad Católica fue suplente en la victoria del cuadro del Principado por 2-1 ante Niza, en pleio válido por la décima fecha de la Ligue 1.

Maripán apenas ha jugado 33 minutos en lo que va de temporada, en los tres juegos que ha podido disputar.

El cuadro monegasco ganó gracias a los goles del defensor Axel Disasi (23') y del volante Sofiane Diop (53'). Mientras que el descuento fue obra de Pierre Lees Melou (69').

AS Mónaco ganó de visita - Getty

Gracias a la victoria Mónaco quedó en el quinto lugar con 17 unidades, muy lejos del líder PSG que tiene 24.