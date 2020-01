La sinceridad de Pep Guardiola: "Nunca entrenaré al Manchester United ni al Real Madrid"

Pep Guardiola ha demostrado que su fidelidad a los clubes donde ha trabajado está por sobre cualquier cosa. En la previa del derby de Manchester por las semifinales de la Copa de la Liga, el técnico del City reveló que por nada del mundo tomaría las bancas de sus archirrivales.

"Después de entrenar al City, nunca entrenaré al United. Como tampoco entrenaré nunca al Real Madrid. Definitivamente no. Estaré en las Maldivas si no tengo ofertas. Bueno, en las Maldivas tal vez no porque no tiene campos de golf", comentó en conferencia.

Pese a esto, el calvo estratega llenó de elogios a su rival de esta tarde. "El United es un grande de Inglaterra y puedes ganar o perder. Cuando juegas contra el mismo rival muchas veces, obtienes todo tipo de resultados. No pienso en que vamos a ganarles todos los partidos".

El City y el United buscarán dar el primer golpe en la semifinal de ida del torneo, donde al otro lado los esperan Leicester City o Aston Villa. El duelo está programado a partir de las 17:00 horas.