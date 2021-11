El ex entrenador del Barcelona, Pep Guardiola, elogió a su ex pupilo, Xavi Hernández, el día de su presentación como nuevo DT del equipo culé.

Este lunes el campeón del mundo, Xavi Hernández, fue presentado como el nuevo director técnico del Barcelona, club al que vuelve tras su exitosa carrera como jugador.

En aquellos buenos tiempos, el futbolista español fue dirigido por Pep Guardiola, quien quiso felicitarlo públicamente y le deseó la mejor de las suertes en su nuevo desafío.

"Si el presidente Laporta y su junta directiva han elegido a Xavi es porque lo han visto, lo han analizado, lo han comparado y habrán visto que hay millones de pros y pocos contras",dijo el técnico del Manchester City.

Luego, afirmó: "Una decisión así no se toma a la ligera. Xavi conoce la casa y, estoy convencido de que llevará una energía más que positiva porque él lo es, siempre ve el lado bueno de las cosas y eso es lo más importante, con su clase para ver el fútbol y dedicación y esfuerzo".

Asimismo, el ex entrenador del Bayern Munich evitó las comparaciones: "Xavi no tiene que ser heredero mío ni de nadie. Tiene que ser él. Los entrenadores somos lo que somos, las decisiones las debe tomar él".

"La gente no puede olvidar que en mi etapa también perdíamos títulos, pocos, pero perdíamos. Todavía no he podido hablar con él. Le he dejado un mensaje pero imagino cómo va de atareado y ya habrá tiempo para hablar. Tuve la suerte de ser entrenador suyo, le deseo mucha suerte", finalizó.

Xavi Hernández debutará en la banca del FC Barcelona el 20 de noviembre en el clásico de la ciudad frete al Espanyol por la Liga española.