Karim Benzema: "Me gustaría volver al Lyon, pero no por ahora. Estoy en el mejor equipo del mundo"

Karim Benzema ha marcado una época en el Real Madrid. El francés llegó en 2009 al cuadro merengue y ha sido el centrodelantero titular en la gran mayoría de temporadas que ha estado en España.

Ya con 32 años, el Gato sabe que el fin de su carrera está más cerca. En conversación con su ex club, Olympique de Lyon, el ariete repasó la actualidad del mundo del fútbol y su futuro.

"Soy actualmente lo que soy gracias al Lyon. Con respecto a volver, por el momento no, quiero seguir haciendo historia en el Real Madrid, que es el mejor equipo del mundo. Después, nunca se sabe. ¿Terminar mi carrera en el Lyon, por qué no?", señaló Benzema.

Benzema debutó en 2005 en el Lyon y jugó hasta la temporada 2008/2009

Además, Karim recordó a su mejor compañero cuando jugaba en Francia y señaló cómo está su estado físico: "Me encantaba jugar con Juninho Pernambucano, también con Wiltord".

"Yo me siento muy bien, especialmente los dos últimos años. Física y mentalmente. No me lesiono, estoy bien, encadeno partidos... Sé que no estoy al comienzo de mi carrera, pero sí me quedan buenos años por delante", cerró.