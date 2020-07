Jürgen Klopp no se guarda nada tras su fuerte pelea con Frank Lampard en pleno partido de la Premier: "No somos arrogantes"

Un partido de locos fue el que protagonizaron Liverpool y Chelsea por la Premier League, donde el campeón de Inglaterra se impuso gracias a un intenso 5-3.

En pleno partido hubo un hecho que marcó el post partido, ya que los entrenadores Jürgen Klopp y Frank Lampard discutieron muy fuerte, incluso el inglés llamó "arrogantes" al monarca inglés.

"Desde mi punto de vista, en una situación como esa se puede decir lo que quieras, pero tras el partido se acaba por completo. He dicho mucho en el pasado. Como el fútbol es pura emoción, estamos involucrados", analizó de entrada el germano.

Lampard se enojó con Klopp en pleno partido - Getty

Luego Klopp explicó que "Lampard vino a ganar y a clasificarse para la Champions. Tiene que aprender, aún le queda mucho, es un entrenador joven. Tiene que aprender que tras el pito final se acabó. Hablar después sobre eso no está bien".

Por último, el ex Borussia Dortmund aclaró que "no somos arrogantes, todo lo contrario... en un momento de calentura, dices algo y quieres lastimar a la otra persona. Así es en las discusiones, no hay problema. Pito final, fin de la historia. Él no hizo eso y es lo que no me gusta. Solo hablo de tema porque él lo ha hecho".