Juan Cristóbal Guarello y triunfo de Chile: "Pasó algo en el camarín y se arregló, la semana pasada eran once fantasmas"

La selección chilena levantó el rumbo en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. La Roja derrotó a Venezuela por 3-0 con una verdadera fiesta en el estadio San Carlos de Apoquindo, que alentó durante los 90' minutos para que el equipo se meta en la lucha y siga soñando con un cupo en la cita deportiva.

Tras el encuentro y en la transmisión de Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello habló de la victoria de nuestro país, que lo vuelve a meter en carrera. "Lo primero que uno tiene que aterrizar es que Chile, con lo que tiene hoy, tiene la obligación de pelear. No podía ser que pasaras de ser el campeón de América a ser el peor, no era la realidad. Pero la tabla te puso ahí un par de horas", lanzó de entrada.

Para el periodista, ha sido clave la llegada de Ben Brereton Díaz. "Cuando el equipo hace la tarea lógica de ganarle a Paraguay Venezuela de local, suma. Pero encuentra respuesta donde no tenía. Con Brereton tienes referente en el área que no tenías, altura que no tenías, un hombre fuerte que va a pelear y ahí hay que entender el trabajo de (Reinaldo) Rueda buscando, buscando y buscando hasta que le aparecieron jugadores que se sumaron luego".

Eso sí, también destacó lo hecho por los históricos del plantel. "Dentro de eso es fundamental la estructura, que es la Generación Dorada. No se puede negar. Con Alexis, Vidal, Isla Bravo, Medel, el equipo es otro. Gana personalidad, estatura, en presencia, los rivales te respetan".

"Esta agresividad hay que mantenerla ante Paraguay porque hay que ganarlo. Van a empezar a sumar los otros, entonces ese punto que al principio parecía bueno ya no lo es. Estos seis puntos se daban por descontados, ni se analizaban en la sumatoria. Nos habíamos olvidado de qué era estar peleando y nos quedamos en ciertos aspectos, como la buena defensa o que le equipo no se achica, en el folclore de la Generación Dorada", agregó.

Guarello reiteró sus elogios al alza del juego de Chile. "Este puntaje era el que suponíamos como piso el miércoles de la semana pasada. Ahora no solo se sumó, sino que el equipo mejoró mucho. Por ahí ganabas pero jugando mal. Mejoró el juego y la actitud, la intensidad, la concentración".

En la misma línea, recalcó que "por más que la mecánica no siempre te convence, con Jiménez o la posición de Brereton, que a Vegas le cuesta y una serie de detalles, que hoy no fue el mejor partido de Vidal o Sánchez, pero el equipo es vio de otra forma. Pasó algo en el camarín que estaba hecho pelota y se arregló, porque la semana pasada eran once fantasmas".

Respeto al recambio

Uno de los puntos altos que ha tenido el equipo en esta triple fecha pese a la derrota ante Perú es el buen nivel de los rostros posteriores a la Generación Dorada. Erick Pulgar fue clave con un doblete, Diego Valdés tapó bocas con una sólida presentación y Ben Brereton Díaz reafirmando su presente con goles y cariño de los hinchas.

"Lo que es importante y es lo que le está faltando es que los que están asomando no se sientan subsidiarios. Hay algunos que están consolidados, como Maripán, Pulgar y el mismo Brereton, que de seguro va a primera la próximo semestre. Ni siquiera la próxima temporada. No son estrellas, pero son de nivel competitivo. Sumarse como corresponde y no pensar que todo depende de que la Generacion Dorada haga a pega. Tienen que hacer su parte", señaló.

Guarello insistió en que los rostros nuevos "tienen que sentirse parte fundamental del plantel, siempre. No simplemente el complemento de la Generación Dorada. Pero ese mensaje tiene que transmitirse también desde la banca".

Finalmente y siguendo en su idea, pidió respeto para el recambio de la Roja. "De tanto repetirse se olvida que hay otros que vienen entrando y aportando para ser tan importantes. Y es hora que esos también entren en la foto. Es momento de ellos, de darles confianza y no siempre estén rindiendo tributo", selló. ¿Estás de acuerdo?

