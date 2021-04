Jorge Sampaoli a lo campeón: cita a Federico Nietzsche para explicar por qué se mueve tanto durante los partidos

Tres triunfos, un empate y una derrota. Es la cosecha de Jorge Luis Sampaoli desde que se sentó en la banca del Olympique de Marsella luego de su exitoso paso por Brasil donde dirigió a Santos y Atlético Mineiro.

La forma de ser del ex entrenador de Universidad de Chile se roba las miradas en Francia y llama mucho la atención la forma en que vive los partidos, algo que salió a explicar en conferencia de prensa.

"Lo hago desde siempre. Pienso en movimiento, es personal. Y hoy ven una versión muy tranquila de lo que he sido en el pasado. No pienso que sea posible corregirlo ahora", aseguró.

Jorge Sampaoli siempre al límite (Getty Images)

Agregando para la incredulidad de todos que "me implico mucho. Y analizo mejor caminando. ¡Como Nietzsche!".

El casildense hizo referencia a una de las frases más famosas del filósofo alemán, quien dijo "solo los pensamientos que vienen caminando valen algo".

Para el final, Sampaoli se refirió a sus primeras semanas en Francia, asegurando que "es un proyecto del presente. No me interesa que se me recuerde, quiero ayudar a enderezar una situación difícil y a devolver la alegría y la esperanza a los aficionados. Estoy totalmente dedicado a eso".