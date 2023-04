La Copa de Brasil vuelve con una jornada llena de entretenidos duelos. El Inter de Porto Alegre de Charles Aránguiz enfrenta a Centro Sportivo Alagoano por el partido de ida de la tercera ronda.

¿Cuándo juega Inter de Porto Alegre vs CSA?

El partido se disputará el martes 11 de abril a las 19:00 horas de Brasil, en el Estadio Beira-rio de Porto Alegre, Brasil.

¿Dónde ver por TV o Streaming el duelo de la Copa de Brasil?

Este encuentro no contará con transmisión para Chile, pero podrás seguir todos los detalles del encuentro a través de RedGol.cl.

El regreso del Príncipe

Si bien se había anunciado que Charles Aránguiz volvería a Inter de Porto Alegre, fue una sopresa que esto se adelantara y que el chileno terminara llegando ahora, antes de que finalizara la temporada con Bayer Leverkusen en Alemania. El jugador fue despedido como ídolo por el equipo de las aspirinas y recibido en la misma condición por el Colorado.

El Príncipe ya tuvo un destacado paso por Inter entre el 2014 y 2015, donde logró ganarse el cariño de los hinchas. Por ahora no está claro cuando hará su debut, ya que Aránguiz no disputa un partido oficial desde octubre del 2022 debido a una lesión en su pantorrilla. Si bien ya está en la parte final de su recuperación, todavía no hay una fecha para que vuelva a lucir el "20" en su espalda.

Ante CSA será el debut de Inter en la presente Copa de Brasil, en una temporada donde también tienen el desafío de la Copa Libertadores. Abren esta serie de tercera ronda en condición de local, por lo que deben sacar un buen resultado para poder ir con mayor tranquilidad al duelo de vuelta. Es muy difícil que Charles Aránguiz sea citado a este encuentro.