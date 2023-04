El ex delantero francés, Thierry Henry, se mostró molesto por las pifias que recibió Lionel Messi en la derrota del PSG frente al Lyon en la fecha pasada de la Ligue 1.

El campeón del mundo, Thierry Henry, se molestó con la hinchada del PSG que el domingo pifió a Lionel Messi tras la derrota frente al Olympique de Lyon en la Ligue 1.

La Pulga ha sido apuntada por la eliminación de los parisinos en la Champions League a manos del Bayern Munich y por este tropiezo en el torneo local, que sin embargo mantiene al equipo como líder.

Henry, quien fue compañero del argentino en el Barcelona, se quejó en la televisión inglesa y le aconsejó al futbolista que vuelva a Cataluña.

“Da vergüenza escuchar los silbidos del estadio Parque de los Príncipes. No se puede silbar a uno de los mejores jugadores del equipo con 13 goles y 13 asistencias en la liga. Además de los otros 4 goles en la Champions League”, señaló.

Luego, explicó por qué Messi no rinde lo mismo que en la albiceleste: “En la selección de Argentina, Messi es el gran líder y sus compañeros están dispuestos a morir por él. Eso, a diferencia de lo que sucede aquí en el PSG, donde hay tres líderes de orquesta (Mbappé, Messi y Neymar) y cada uno toca su propio ritmo”.

Henry también se refirió a la posibilidad de que el atacante vuelva al Barcelona, tal como lo insinuó el Kun Agüero en sus podcasts.

“Lo de Barcelona no es una noticia, es un deseo. Messi tiene que volver a Barcelona por amor al fútbol y porque no se fue como debería del club español. Los llantos de su despedida me lo demuestran”, finalizó.